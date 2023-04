FC Bayern: Das sagt Leroy Sané über sein Verhältnis zu Nagelsmann

Nun offenbarte auch Leroy Sané, dass der radikale Schritt der Vereinsführung nicht spurlos an ihm vorbei ging. „Ich habe mit Julian ein sehr gutes Verhältnis“, sagte der deutsche Nationalspieler im SPORT1 -Interview .

„Es tat mir leid, dass er am Ende gehen musste, weil wir als Mannschaft teilweise nicht die Ergebnisse liefern konnten wie erhofft. Ich habe mich von ihm immer abgeholt gefühlt“, betonte der 27-Jährige.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Sané vergleicht Tuchel mit Guardiola

„Ich habe ihn bisher als sehr kommunikativen und hoch motivierten Trainer wahrgenommen, der so wenig wie möglich dem Zufall überlassen möchte. In vielen Bereichen erinnert er mich auch an die Arbeit gemeinsam mit Pep (Guardiola; Anm. d. Red.)“, sagte offensive Mittelfeldspieler.