FC Bayern: War Trainerwechsel ein Fehler? Bayern-Bosse reagieren auf Kritik

Hoeneß in Bayern-Kabine! Was Sie im TV nicht sahen

Bayern-Bosse loben Entwicklung unter Tuchel

„Natürlich wäre es uns lieber gewesen, wenn wir in beiden Wettbewerben (Pokal und Champions League, Anm. d. Red.) noch dabei wären. Aber es sollte nicht so sein“, gab sich Kahn wehmütig. Wirklich überzeugen konnten die Tuchel-Bayern nur im Bundesliga-Kracher gegen den BVB.

Doch was ist die Ursache für die bayerische Krise? „Es liegt nicht an einer Führungsperson, am Trainer oder sonst irgendjemandem, dass wir die Spiele nicht gewinnen“, betonte Joshua Kimmich: „Es liegt einzig und allein an uns Spielern!“ Salihamidzic meinte: „Das, was wir aufarbeiten müssen, liegt etwas tiefer.“