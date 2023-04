Schmidt mit Lissabon vor dem Aus

Trainer Roger Schmidt droht mit Benfica Lissabon in der Champions League das Aus. Der portugiesische Fußball-Rekordmeister verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand mit 0:2 (0:0) und steht vor dem Rückspiel in Italien am 19. April vor einer riesigen Aufgabe. Lissabon hatte zuletzt vor 33 Jahren das Halbfinale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs erreicht.