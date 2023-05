Rüdiger-Rolle lässt Legenden rätseln: "Wie kannst du jemanden rausnehmen, der ...?"

Als Antonio Rüdiger beim Halbfinal-Rückspiel von Real Madrid gegen Manchester City in der Champions League den Platz betreten hat, war die Partie schon gelaufen.

Die Königlichen lagen mit 0:2 hinten und zeigten sich in allen Belangen unterlegen. Die Einseitigkeit der Partie war dabei fast genauso überraschend, wie die Tatsache, dass Rüdiger nicht von Beginn an spielen durfte.

Denn im Hinspiel hatten sich die beiden Kontrahenten noch auf Augenhöhe bewegt, was auch an Rüdiger gelegen hatte. Der deutsche Innenverteidiger stellte Erling Haaland beim 1:1 in Madrid über 90 Minuten lang kalt. Beim 0:4 im Rückspiel durfte aber wieder Eder Militao ran.