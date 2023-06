Champions League: United-Ikone Ferdinand scherzt mit City-Ikone Agüero: “Ich erwürge dich"

Was Manchester United im Jahr 1999 gelungen ist, hat Stadtrivale City am Samstagabend vollendet. Das Team von Pep Guardiola machte das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League perfekt.

Und weil ausgerechnet United-Legende Rio Ferdinand beim 1:0-Triumph der Skyblues als Experte für BT Sport im Ersatz war, flammte der Wettstreit zwischen den beiden Klubs prompt auf. Der Grund: Ferdinand und Ex-City-Stürmer Agüero trafen sich bei einem Interview am Spielfeldrand, nachdem der Argentinier mit seinem alten Team gefeiert hatte.

Was Ferdinand meinte? Agüero erzielte in der Premier-League-Saison 2011/12 das entscheidende Tor, das den Citizens in letzter Sekunde den ersten Titel sicherte.