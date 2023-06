Empörung nach Finale: Reporter fragt Gündogan während Interview nach Autogramm

Nach dem Triumph von Manchester City im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand sorgte der britische Reporter Des Kelly von BT Sport am Samstagabend für Empörung.

In den sozialen Medien wird der Journalist für seine Aktion kritisiert. Auf Twitter schreibt ein User: „Des Kelly, der mitten in einem Interview um ein Autogramm bittet, ist einfach zum Kotzen. Du bist ein Profi im Live-Fernsehen, mach einfach deinen Job.“

„Des Kelly hat gerade in der Sendung um ein Autogramm gebeten. Wir sollten BT sofort alle Sportrechte entziehen“, betonte ein anderer User.

Happy End? Ganz besonderer Glückwunsch an Guardiola

TV-Sender nimmt Kelly in Schutz

Auf Twitter reagierte Kelly gelassen. „Die Armbinde, die von Man Citys Triple-Sieger-Kapitän İlkay Gundogan heute Abend im Fernsehen freundlicherweise signiert wurde, wird online für das Royal National College For The Blind versteigert. Details folgen in Kürze“, schrieb der 58-Jährige auf Twitter.