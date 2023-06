ManCity: Edelfan & Oasis-Ikone Noel Gallagher rechnet mit Kritikern ab - "Sind jetzt einfach still"

„Das lässt nun alle mal ein wenig runterkommen“, so der Leadgitarrist und Sänger, aktuell mit seiner Band High Flying Birds in den USA auf Tour, in der Daily Mail . „Die Leute, die City gerne kritisieren, sind jetzt einfach still.“

Gallagher rechnet mit City-Kritikern ab

Dabei nannte die Ikone der 90er Jahre auch Namen: „Jamie Carragher, Gary Neville, Rio Ferdinand und all die anderen, die meinen, sie hätten ein göttliches Recht, durch die Medienlandschaft zu spazieren, weil sie etwas getan haben, was sonst niemand getan hat.“

Ein Riesenlob zollte der mittlerweile 56-Jährige vor allem Coach Pep Guardiola, den er in dem Bericht der englischen Zeitung direkt anredete: „Du wirst nie begreifen, was du für den Klub getan hast.“

„Waren in letzten fünf Jahren das beste Team Europas“

„Ich kann die beiden Dinge trennen“, so der Musiker. „Was auch immer der Verein außerhalb des Spielfelds getan hat, ist eine Sache, aber man kann es diesen Spielern nicht nehmen. Man kann nicht schmälern, was diese Mannschaften auf dem Platz erreicht haben.“

„Wenn der Verein eine Sache außerhalb des Spielfelds macht, müssen andere Leute das regeln“, fügte Gallagher an und meinte, „dass die meisten vernünftigen Fußballfans widerwilligen Respekt vor dem haben, was City in den letzten Jahren geleistet hat. Wir waren in den letzten fünf Jahren das beste Team Europas und das ist nur eine Bestätigung dafür.“