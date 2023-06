ManCity mit Gündogan - Gosens bei Inter auf der Bank

Ilkay Gündogan führt die „Skyblues“ an, Robin Gosens muss zunächst auf der Bank Platz nehmen: Während Teammanager Pep Guardiola wie erwartet im Champions-League-Finale in Istanbul (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) seinen Kapitän Gündogan in die Startelf von Manchester City beordert hat, muss dessen Nationalmannschaftskollege bei Inter Mailand zunächst Federico Dimarco den Vortritt lassen. Gosens kam im Saisonverlauf häufiger als Joker zum Einsatz.