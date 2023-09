Startelf? BVB gibt Update zu Füllkrug

Niclas Füllkrug (30) steht im gehobenen Fußballer-Alter endlich vor seinem Debüt in der Champions League - und das möglicherweise von Anfang an. Der Nationalstürmer vom Borussia Dortmund sei „einen Schritt weiter“, berichtete Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag vor dem Abflug zum ersten Gruppenspiel bei Paris St. Germain.

Am Dienstag (21.00 Uhr) im Pariser Prinzenpark erwartet Kehl einen Auftritt mit „breiter Brust“. Das 4:2 beim SC Freiburg in der Bundesliga am Samstag „hat uns Kraft gegeben für das, was uns jetzt erwartet“, sagte Kehl.