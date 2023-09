Champions League: Bonucci feiert Union-Debüt

Union Berlin setzt bei seiner Premiere in der Champions League erstmals auf Leonardo Bonucci. Der italienische Europameister, der vor rund drei Wochen von Juventus Turin nach Köpenick gewechselt war, steht am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) in der Startelf gegen Real Madrid und feiert damit sein Debüt im Union-Trikot.