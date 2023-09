CL: Provedel trifft als zweiter Keeper aus dem Spiel

Der italienische Keeper Ivan Provedel hat als erst vierter Torwart überhaupt und als erst zweiter Schlussmann aus dem Spiel heraus in mehr 30 Jahren Champions League ein Tor erzielt. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf der 29-Jährige per Kopf zum 1:1-Ausgleich für Lazio Rom bei Atletico Madrid.