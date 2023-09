Donezk freut sich auf Königsklasse in Hamburg

Ukraines Fußballmeister Schachtar Donezk freut sich auf die große Unterstützung beim Champions-League-Abenteuer in Hamburg. "Dass wir in Hamburg spielen und dass fast 37.000 Dauerkarten verkauft wurden, das ist sehr schön für uns", sagte Kapitän Taras Stepanenko vor dem Auftakt in der Königsklasse am Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen den FC Porto im Volksparkstadion.