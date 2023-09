FC Bayern: Kane schwärmt von Teamkollegen

Bayerns Ziel: „Alle Wettbewerbe gewinnen“

Bayern-Team „gut genug“, um Königsklasse zu gewinnen

Zwar empfindet Kane sein Team „technisch gesehen“ für gut genug, um die Champions League zu gewinnen. „Aber es kommt auf die großen Momente an. (...) Gegen ManCity und PSG (in der letzten Saison in der K.o.-Runde, Anm. d. Red. ) hatten sie schwere Spiele.“ Damals zog der FCB gegen Manchester City den Kürzeren.

„Die Leute wissen Spieler wie Müller manchmal nicht zu schätzen“

Dass er nun in einem Kader voller Hochbegabter spielt, empfindet Kane als Ehre. „Das ist das Spannende an einem Verein wie diesem.“ In den ersten vier Ligaspielen konnte der Mittelstürmer vier Treffer und einen Assist beisteuern und will nun in der Champions League nachlegen.