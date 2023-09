Nationalmannschaft: Das hält Füllkrug von Nagelsmann als Bundestrainer - Entschuldigung an Flick

Niclas Füllkrug hat sich nach der BVB-Pleite in der Champions League bei Paris Saint-Germain zu Julian Nagelsmann als neuem wahrscheinlichen Bundestrainer geäußert.

Nach dem 0:2 wurde der Stürmer bei Amazon Prime zum Thema angesprochen und richtete seine Worte zunächst direkt an Ex-Bundestrainer Hansi Flick. „Erstmal noch vielen Dank an Hansi - auch hier noch einmal. Es ist doof gelaufen. Die Mannschaft hätte ihm mehr zurückzahlen wollen als es am Ende geschehen ist. Das letzte Spiel bei ihm ist dramatisch gelaufen.“