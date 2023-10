Champions League: Diese Bilanz ist absolut beeindruckend

Gabriel Martinelli ist der König der Startelf-Debüts! Was auf den ersten Blick wie eine verwirrende Statistik klingen mag, ist bei genauerem Hinsehen absurd gut.

Der 22-jährige Brasilianer, der 2019 aus der Heimat für gut sieben Millionen Euro zum FC Arsenal gewechselt war, netzte bei seinem Debüt in der Anfangself für die Gunners in der Champions League am Dienstagabend zum 1:0 gegen den FC Sevilla. Doch bereits zuvor hatte Martinelli eine beeindruckende Vita vorzulegen.

Startelf-Debüt für Arsenal im League Cup 2019 gegen Nottingham? Doppelpack! Startelf-Debüt für Arsenal in der Europa League 2019 gegen Standard Lüttich? Doppelpack! Und auch in der Premier League traf der 2001er-Jahrgang im Dezember 2019 gegen West Ham bei seinem ersten Auftritt in der Anfangsformation.

Martinelli trifft nur bei FA-Cup-Debüt in der Startelf nicht

Einzig im FA Cup debütierte Martinelli in der Startelf und ging nicht als Torschütze vom Platz. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Bournemouth im Januar 2020 assistierte Martinelli lediglich bei einem Treffer.

Dass der in Guarulhos geborene siebenmalige Nationalspieler zu einer Art Arsenals Offensivhoffnung erwachsen ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Auf seine 20 Torbeteiligungen in der Liga in der abgelaufenen Saison ließ er auch in der laufenden Spielzeit schon wieder drei in sieben Spielen folgen.