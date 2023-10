"Mbappés Zustand besorgniserregend" - Presse zerlegt PSG

Es war ein Abend zum Vergessen und dürfte bei Paris Saint-Germain noch deutliche Zeit der Aufarbeitung benötigen.

Mit 1:4 (0:2) erlebte das französische Star-Ensemble um Kylian Mbappé in der Champions-League beim neureichen Newcastle United ein Debakel, das es so zuvor noch nie gegeben hatte.

„Der schlechteste Start des Vereins in der Ligue 1 in der katarischen Ära - 12 Punkte aus 7 Spielen - geht einher mit der größten Niederlage in der Gruppenphase der Champions League gegen einen Novizen wie Newcastle, der seit 20 Jahren nicht auf diesem Niveau gespielt hat“, schrieb die renommierte Zeitung Le Parisien mit Blick auf die historische Pleite erstmals wieder seit 2017 (1:6 gegen Barca im Achtelfinale).

Bei den übrigen französischen Medien herrschte ebenso Wehklagen - und auch international fiel das Medien-Echo vernichtend aus. Und die PSG-Protagonisten selbst wie Trainer Luis Enrique? Die hielten sich mit Selbstkritik eher zurück. SPORT1 fasst zusammen.

FRANKREICH:

Le Parisien: „Paris kassiert in Newcastle eine gewaltige Ohrfeige! Der Klub aus der Hauptstadt geht in England komplett unter. Es ist eine Niederlage, die zwar nicht alles ändert, aber dazu zwingt, den Saisonbeginn anders zu betrachten. Ein Abend, an dem nichts funktioniert hat - die Entscheidungen von Luis Enrique, das Engagement und der Einfluss der Mannschaft und das Versagen der Führungskräfte (Marquinhos und Kylian Mbappé). Das weist auf die immensen Schwierigkeiten von PSG hin, sich ohne große Stars und in einem identifizierten Spiel, dem Ballbesitzspiel, neu zu erfinden.“

L‘Équipe: „PSG erleidet Schiffbruch! Eine Niederlage für die Pariser, die die meiste Zeit über überfordert waren. Die meisten Beobachter stellten das Spiel in Newcastle als einen ersten echten Test für Luis Enrique dar. Sie haben sich nicht geirrt. Das Urteil: ein Misserfolg. Der Hauptstadtklub ging buchstäblich unter und wurde in jeder Hinsicht von einem überlegenen Gegner überrollt, der seinen hohen Sieg im Regen des St. James‘ Park alles andere als gestohlen hatte. (...) In Ermangelung der vier Stürmer, die in der Startelf standen, waren es vor allem die vier Pariser Verteidiger, die man bei der Arbeit sah.“

RMC Sport: „Paris versinkt im brodelnden St. James Park! Es ist eine Demütigung. Bei strömendem Regen und inmitten eines kochenden englischen Publikums wurde Paris Saint-Germain besiegt. Es ist schwer zu sagen, ob das Kopfballtor von Lucas Hernández die Ehre des Hauptstadtklubs gerettet hat, der in der sehr komplizierten Gruppe F auf den zweiten Platz fällt:“

Le Monde: „Das uninspirierte PSG versinkt in Newcastle! Paris Saint-Germain war in allen Bereichen des Spiels überfordert und verlor gegen die brennenden Magpies.“

Luis Enrique (PSG-Trainer / bei RMC Sport): „Warum dieses System? Ich bin der Trainer, ich muss entscheiden. Wir haben dieses Ergebnis nicht verdient. Es ist ein schlechtes Ergebnis für uns, aber wir müssen unseren Kurs fortsetzen. Wir wissen, dass wir immer Zweiter sind. Es wird Spaß machen, die letzten Spiele zu bestreiten. Wir müssen sie besser meistern.“

Lucas Hernández (PSG-Spieler / RMC Sport): „Wir haben nicht alles auf den Platz gebracht, was wir brauchten, und das hat man gesehen. Es war ein Spiel zum Vergessen. Sie haben uns im Mittelfeld in Schwierigkeiten gebracht, wir waren in Unterzahl. Wenn man sich die Tore noch einmal anschaut, waren es eher individuelle Fehler als Newcastles Erfolg im Mittelfeld. Es liegt an uns, aus unseren Fehlern zu lernen und wieder in die richtige Spur zu kommen. Wir sind uns alle der Rolle bewusst, die wir in dieser Mannschaft und für diesen Verein spielen. Es liegt an uns, dies auf dem Platz zu zeigen und nicht vor den Kameras oder Mikrofonen“.

SPANIEN:

Marca: „Newcastle besiegt PSG und weckt Zweifel am Projekt von Luis Enrique! Nach 21 Jahren kehrte die Champions League in den St. James‘s Park zurück, und Newcastle feierte in großem Stil. Die Magpies haben das allmächtige Paris Saint-Germain im „Derby des Golfs“ geschlagen: Saudi-Arabien gegen Katar.“

As: „Unglaublich und Stoff für Tausende von Gifs: Mbappés Gesicht nach der Niederlage gegen Newcastle! Paris Saint-Germain wurde von Newcastle vernichtend geschlagen und Mbappés Gesicht nach dem Spiel spiegelt dies wider. Eine schwere Niederlage, die schmerzt und die Zweifel an Luis Enriques „Projekt 1.0″ verstärkt.“

Mundo Deportivo: „Newcastle-Festival und PSGs Absturz mit einem unbekannten Mbappé! Die Magpies ließen ihre glorreichen Zeiten in Europa wieder aufleben und versetzten der Mannschaft von Luis Enrique, die in Paris zunehmend unter Beschuss gerät, einen schweren Schlag. Die Magpies überrollten die Pariser mit ihrem großen Star, der völlig unbemerkt blieb. Der Zustand von Mbappé ist besorgniserregend, er wirkte niedergeschlagen und passiv an einem Abend, an dem seine Mannschaft auf die schiefe Bahn geriet.“

ENGLAND:

Mirror: “Newcastle vernichtet PSG mit einem bemerkenswerten Triumph in der Champions League! (...) Mbappés Nacht zum Vergessen! Als die Auslosung im August stattfand und Newcastle auf PSG traf, dachten die meisten Fans, dass Kylian Mbappé im St. James‘ Park auflaufen würde. Doch trotz seines Status als einer der besten Spieler der Welt blieb Mbappé ziemlich anonym, nachdem er von Trippier und Jamaal Lascelles während des gesamten Spiels abgemeldet wurde.“

Sun: „Magische Magpies! Abgesehen von Mbappé ist die Ära der französischen Galacticos vorbei - Lionel Messi ist weg, Neymar, Marco Verratti und Gini Wijnaldum sind alle nach Saudi-Arabien abgewandert, und an ihre Stelle ist eine bescheidenere, jüngere Truppe getreten, die unter Luis Enrique nur den fünften Platz in der Ligue 1 belegt.“