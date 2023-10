Rose mit "gutem Gefühl" ins Königsklassen-Duell mit City

Am Mittwoch (21 Uhr/Sky) empfängt der DFB-Pokalsieger den englischen Meister in der Königsklasse. "Es ist ja kein Geheimnis, was da auf uns zurollt", sagte Rose. Beim letzten Aufeinandertreffen war RB in Manchester mit 0:7 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League untergegangen.