Sieg gegen Belgrad: Leipzig weiter auf Achtelfinal-Kurs

RB Leipzig ist in der Champions League weiter auf Kurs und hat im Kampf um das Achtelfinale einen wichtigen Schritt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich in der wegweisenden Partie gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad mit 3:1 (1:0) durch und stieß die Tür zur K.o.-Runde weit auf.

Einzig Mittelfeldspieler Xaver Schlager, der gegen den Aufsteiger erkältet gefehlt hatte, rotierte für Amadou Haidara in die Anfangsformation. Spielmacher Dani Olmo, der in Darmstadt nach langer Verletzungspause zurückgekehrt war, nahm auch gegen die Serben zunächst auf der Bank Platz.

Leipzig drängte von Beginn an nach vorne und hatte die Partie vor den 42.209 Zuschauern in der Red Bull Arena weitestgehend im Griff. Lediglich In-Beom Hwang (3.) versuchte es in der Anfangsphase aus der Distanz, setzte den Ball jedoch links am Tor vorbei. Immer wieder drängte RB die Serben tief in die eigene Hälfte, gefährliche Abschlüsse ergaben sich zunächst jedoch nicht.