Tuchel: Mazraoui-Einsatz in Istanbul möglich

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat Noussair Mazraoui nach dem Palästina-Wirbel um den marokkanischen Nationalspieler erneut verteidigt. „Er hat nicht aus Strafe alleine trainiert, sondern weil er verletzt von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist“, sagte der 50-Jährige in Istanbul vor dem Champions-League-Spiel bei Galatasaray am Dienstag (18.45 Uhr MESZ/Prime Video).

Mazraoui hatte mit Pro-Palästina-Posts im Netz für Wirbel gesorgt und am vergangenen Samstag beim 3:1 in Mainz wegen muskulären Problemen gefehlt. "Wir haben seinen Regenerationsprozess bis aufs Äußerste beschleunigt", sagte Tuchel. Der Rechtsverteidiger habe am Montagvormittag dann "voll im Abschlusstraining mitgemacht. Wenn da über Nacht keine Reaktion entsteht, kann er spielen", meinte Tuchel.