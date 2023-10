Union mit Gosens ins Duell mit Neapel

Fußball-Bundesligist Union Berlin geht mit Nationalspieler Robin Gosens in sein wegweisendes Champions-League-Duell mit der SSC Neapel. Der 29 Jahre alte Linksverteidiger, der nach dem Abschlusstraining angeschlagen war, steht im Berliner Olympiastadion in der Startelf von Trainer Urs Fischer. Die Köpenicker brauchen nach acht Pflichtspielniederlagen in Folge und null Punkten aus zwei Spielen bei ihrer Königsklassen-Premiere dringend ein Erfolgserlebnis.