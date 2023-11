1:0 bei PSG: Erster Champions-League-Sieg für Bayern-Frauen

Bayern Münchens Fußballerinnen haben in der Champions League im zweiten Anlauf ihren ersten Erfolg gefeiert. Der deutsche Meister gewann in der Gruppe C beim französischen Topteam Paris St. Germain 1:0 (1:0) und rehabilitierte sich damit für das ernüchternde 2:2 im Auftaktspiel in der Vorwoche gegen den italienischen Vertreter AS Rom.