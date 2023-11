Champions League: RB Leipzig warnt Fans vor Belgrad

Im Vorfeld des Champions-League-Gruppenphasen-Spiels zwischen RB Leipzig und Roter Stern Belgrad (21 Uhr LIVE im SPORT1-Ticker) hat Leipzig seine nach Serbien mitgereisten Anhänger ausdrücklich gewarnt.

Der Klub rief dazu auf, rund um das Auswärtsspiel „das auffällige Tragen von Fanutensilien“ zu vermeiden und wies weiter auf zahlreiche Gefahren in Belgrad hin. So sollen die rund 500 mitgereisten Fans unbedingt nur an offiziellen Stellen Geld tauschen und ausschließlich autorisierte Taxis nutzen.

Weiter verlinkt der Klub in seiner Mitteilung zu einem von RB-Anhängern erstellten Fan-Guide, in dem Fans von Young Boys Bern von ihren Erfahrungen beim Auswärtsspiel in Belgrad Anfang Oktober berichten.

Bern-Fans weisen Leipzig-Anhänger auf Gefahren in Belgrad hin

Demnach sollen Taxifahrer nicht nur überhöhte Preise verlangt haben, sondern die Zahlung sogar mit Waffengewalt erpresst haben.

Beim Heimspiel gegen Bern hatten serbische Fans außerdem einem extremistischen Anschlag auf die Polizei im kosovarischen Dorf Banjska mit einer Choreografie gehuldigt, weswegen sie von der UEFA mit einer Zuschauerstrafe bestraft wurden. So dürfen statt über 50.000 Fans lediglich 45.000 Zuschauer ins Stadion.