Dortmund ohne Can gegen Newcastle

Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel am Dienstag (ab 18:45 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen Newcastle United erneut auf Kapitän Emre Can verzichten. Der Fußball-Nationalspieler steht nicht im Kader, das bestätigte die Borussia eine gute Stunde vor der Partie.

Zuvor hatten die Ruhr Nachrichten darüber berichtet. Can hatte sich beim Sieg im Hinspiel in England (1:0) verletzt. Er verpasste auch das Abschlusstraining am Montagabend.