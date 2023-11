Dreesen über Musiala: „Werden uns nach der Decke strecken“

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen glaubt fest an eine Vertragsverlängerung mit Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala. „Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken“, sagte Dreesen am Mittwoch vor dem Champions-League-Spiel der Münchner gegen Galatasaray Istanbul am DAZN-Mikrofon und ergänzte: „Aber es gibt überhaupt keinen Grund zur Hektik. Wir werden das in aller Ruhe mit ihm besprechen - und ich glaube, es wird auch ein gutes Ende finden.“