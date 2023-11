Gvardiol vor Duell mit Leipzig: "Will jedes Spiel gewinnen"

Verteidiger Josko Gvardiol vom Champions-League-Sieger Manchester City geht die Partie gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig mit vollem Fokus an. „Ich will jedes Spiel gewinnen. Egal, gegen wen ich spiele“, sagte der Kroate vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN): „Es wird schön, meinen früheren Klub und meine Freunde zu sehen, aber wenn das Spiel beginnt, will ich nur gewinnen und den ersten Platz in der Gruppe holen.“