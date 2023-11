Terzic lässt sich nicht auf Rechenspiele ein

Trainer Edin Terzic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund will sich beim Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League auf keine Rechenspiele einlassen. "Wir werden uns darauf vorbereiten, als Sieger nach Hause zu gehen und in die nächste Runde einzuziehen. Das ist unser klares Ziel", sagte Terzic vor dem Spiel beim 19-maligen italienischen Meister am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video).