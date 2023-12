Bayern-Fans kontern: „F*** UEFA“

Bei der Champions-League-Partie des FC Bayern bei Manchester United am Dienstagabend haben Fans der Münchener bei dem 1:0-Auswärtssieg mit Transparenten ihren Unmut gegen die UEFA kundgetan.

„Pyro is not a crime!“ (Übersetzt: „Pyro ist kein Verbrechen!“), stand auf einem hochgehaltenen Banner der Anhänger des deutschen Rekordmeisters zu Beginn der zweiten Halbzeit. Auf einem zweiten Banner war „F*** UEFA!“ zu lesen, womit sie gegen eine verhängte Strafe seitens des Verbandes an die Bayern protestierten.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Strafen wegen Fehlverhaltens

Der Disziplinarausschuss der UEFA hatte zuvor wegen des Zündens von Pyrotechnik eine Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro an den Klub verhängt. Zudem waren Gegenstände aus dem Block des Münchener Anhangs geworfen worden. Vor allem bei dem Champions-League-Auswärtsspiel in Kopenhagen machten sich die Bayern-Fans mit den Vorkommnissen negativ aufmerksam.

Des Weiteren drohte der Verband mit einem Ausschluss der Fans, wenn sich die Straftaten wiederholen sollten. Somit sind die Anhänger der Bayern derzeit auf Bewährung unterwegs.