Champions League: Achtelfinal-Termine fix! Dann spielen Bayern, BVB und Leipzig

Inzwischen ist auch klar, wann die Teams ihre Partien bestreiten werden. Den Auftakt aus deutscher Sicht macht Leipzig am 13. Februar 2024 mit dem Heimspiel gegen die Königlichen, ein Tag später – am Valentinstag – treten die Münchner in der italienischen Hauptstadt an. Den Abschluss macht aus deutscher Sicht Dortmund am 20. Februar.