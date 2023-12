Champions League: Karius-Comeback 2.028 Tage nach der Tragödie?

Newcastle United will auf den letzten Drücker noch ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Um das Ticket im finalen Gruppenspiel gegen die AC Milan zu ziehen, braucht es einen Sieg und Schützenhilfe. Im Tor könnte am Mittwochabend (21 Uhr im LIVETICKER) dabei ein Profi stehen, der seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr in der Königsklasse angetreten ist.