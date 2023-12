Champions League: Überraschender Besuch beim FC Bayern

Vor dem Spiel in der Champions League gegen Manchester United ( Dienstag, ab 21.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) besuchte der Spanier die Mannschaft im Teamhotel Hyatt Regency, das veröffentlichte der Fan-Account „Tuchel Cam“ auf X .

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der 32-Jährige lief von 2013 bis 2020 für den Rekordmeister auf und absolvierte insgesamt 150 Bundesliga-Partien, ehe er sich für eine Ablöse in Höhe von rund 22 Millionen Euro dem FC Liverpool anschloss.

Kein Glück in England

Thiagos Vertrag an der Anfield Road läuft am Ende der Saison aus. Ob der Passkünstler noch eine Zukunft in der Mannschaft von Jürgen Klopp hat, ist unklar.