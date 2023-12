"Ein großes Spiel": PSG will den Gruppensieg

Sieg, Gruppensieg, Achtelfinale - Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain lässt vor dem Gruppenfinale der Champions League bei Borussia Dortmund am Mittwoch (21.00 Uhr) keinen Zweifel an den hohen Ambitionen. „Wir wollen gewinnen, die Gruppe als Sieger beenden und ein vollkommen überzeugendes Spiel abliefern“, sagte der Spanier während der Pressekonferenz am Dienstagabend.