Kehl schließt Verpflichtung von Guirassy aus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat kein Interesse an einer Verpflichtung von Torjäger Serhou Guirassy in der Winterpause. „Ich habe mich erneut gewundert, was in den Zeitungen stand. Wir werden im Winter definitiv auf dieser Position nichts machen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:1 (0:0) in der Champions League gegen Paris St. Germain.