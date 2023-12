Champions League: Bayern-Star Musiala heiß auf ManUnited-Duell - Sancho als Inspiration

Fußball-Nationalspieler und FC-Bayern -Shootingstar Jamal Musiala hat sich auf dem Weg an die Spitze auch vom früheren BVB-Akteur Jadon Sancho inspirieren lassen.

„Es war sicher schön zu sehen und hat mir einen Schub gegeben in dem Vertrauen, dass ich es auch schaffen kann“, sagte der Profi von Bayern München über den Aufstieg des englischen Angreifers in der Bundesliga bei Borussia Dortmund vor dem Spiel in der Champions League gegen Manchester United (Dienstag, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)