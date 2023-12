Vom Balljungen zum Champions-League-Helden

Im zarten Alter von 14 Jahren war Hamilton noch als Balljunge für die Skyblues im Einsatz. In einem Premier-League-Spiel gegen Crystal Palace im Jahr 2017 ärgerte sich Guardiola darüber, dass die Balljungen im Etihad Stadium zu langsam waren. Daraufhin knüpfte sich der Erfolgscoach einen der Balljungen vor - und zwar keinen geringen als den kleinen Micah.

Hamilton und Guardiola - ein eingespieltes Team!

Schon damals fruchteten die Anweisungen des Spaniers, ManCity erhöhte das Tempo, die Balljungen ebenso, und City gewann die Partie schlussendlich mit 5:0. Sechs Jahre später war es erneut Hamilton, der dem Guardiola-Plan Folge leistete: Profidebüt in der Champions League samt Premieren-Treffer und Dosenöffner für den Sieg im letzten Gruppenspiel.

Dabei lief nicht immer alles nach Plan: Hamilton hatte im Laufe der Jahre viele Verletzungsprobleme und wird zu alt, um in der Youth League für City zu spielen. Gleichzeitig hat er in den Jugendmannschaften genug überzeugt, um in dieser Saison regelmäßig mit der ersten Mannschaft trainieren zu können.