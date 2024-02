Bayern-Trainer Tuchel: "Spüre keinen Druck"

Druck? Welcher Druck? Trainer Thomas Tuchel will sich vom aufkommenden Krisengerede rund um den FC Bayern nicht beeinflussen lassen und strahlt demonstrative Gelassenheit aus. „Selbst wenn Bayern München verliert, geht die Sonne wieder auf“, sagte der 50-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und ergänzte süffisant: „Auch wenn man es nicht glauben mag.“