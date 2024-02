Champions League: Neuer gibt Update zu Gesundheitszustand - “Habe immer noch leichte Beschwerden“

Wie steht es um Manuel Neuer? Am Mittwochabend ist der FC Bayern München im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom gefordert (ab 21.00 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER) . Ob Neuer wohl gegen die ‚Laziali‘ zwischen den Pfosten steht?

Auf der Pressekonferenz in der italienischen Hauptstadt gab der Nationaltorhüter ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Seinem Knie gehe es eigentlich ganz gut, aber „ich hatte ein paar Beschwerden und habe immer noch leichte Beschwerden“, befand der 37-Jährige.

Neuer gibt Entwarnung: “Es ist nicht so, dass ich nicht spielen könnte“

Die Beschwerden sollen Neuer aber nicht von einem Startelf-Einsatz abhalten, „Es ist nicht so, dass ich nicht spielen könnte“, verkündete er.

Dabei machte die Niederlage im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (Endstand: 0:3), der unangefochtenen Nummer eins im Tor der Bayern noch zu schaffen. „Das war das wichtigste Spiel in der Bundesliga, wenn man da leider so untergeht, macht das was mit einem und macht uns nachdenklich.“ Die Mannschaft habe sich „nicht fußballschlau verhalten“, kritisierte er.