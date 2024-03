Ancelotti zu Schiri-Frust: "Was passiert ist, ist passiert"

Am Samstag war den Königlichen in der Liga in Valencia (2:2) der Siegtreffer verwehrt worden. Mitten hinein in die Flanke von Brahim Diaz und damit unmittelbar vor dem Tor zum vermeintlichen 3:2 von Jude Bellingham hatte Schiedsrichter Gil Manzano in der neunten Minute der Nachspielzeit die Partie abgepfiffen. Im Anschluss war die Aufregung groß, der Ex-Dortmunder Bellingham sah noch die Rote Karte.