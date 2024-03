Bosz optimistisch: "Geld schießt keine Tore"

Trainer Peter Bosz vom niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven geht optimistisch in das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. „Das Hinspiel hat mir nicht gefallen. Wir wollten unbedingt zu Hause gewinnen. Dafür kennen wir jetzt die Spielweise von Dortmund etwas besser“, sagte der 60-Jährige im Sport1-Interview vor der Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim BVB.