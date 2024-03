BVB: Hummels gegen PSV vor Startelf-Rückkehr - Terzic erklärt Abwehr-Situation

„Mats hat eine große Chance, von Beginn an auf dem Platz zu stehen. Er ist ein toller Spieler, der enorm wichtig ist für uns“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Dienstag.

Zuletzt war Hummels in Dortmund außen vor, stand sieben Ligaspiele in Folge nicht in der ersten Elf. Am Mittwoch (21.00 Uhr) aber dürfte der Abwehr-Routinier den gelbgesperrten Nico Schlotterbeck ersetzen und neben Niklas Süle verteidigen.