BVB: Hummels zurück in der Startelf - Ryerson fehlt

Mats Hummels kehrt in die Startelf von Borussia Dortmund zurück. Der Abwehr-Routinier ersetzt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die PSV Eindhoven am Abend (21.00 Uhr/DAZN) wie erwartet den gelbgesperrten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Trainer Edin Terzic muss zudem auf Julian Ryerson verzichten, für den Norweger rückt Kapitän Emre Can auf die rechte Abwehrseite.