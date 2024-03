Der BVB fasst Mut: "Wer kommt, der kommt"

Die Runde der letzten Acht wird am Freitag in Nyon/Schweiz ausgelost, der BVB ist nach drei Jahren wieder mal mit im Topf, wenn es ernst wird. "Wenn man sieht, wer im Viertelfinale steht: Das sind nur große Klubs in Europa, und wir gehören dazu", betonte Stürmer Niclas Füllkrug. "Wir freuen uns auf die nächste Runde. Wer kommt, der kommt."