Fan-Bündnis protestiert wegen Champions-League-Reform: Auch "Klopp und Kroos haben sich beschwert"

Die Champions-League-Reform zur kommenden Saison hat es in sich. Zusammenfassen lässt sie sich jedoch schnell: Durch mehr teilnehmende Klubs und mehr Spiele soll letztlich mehr Geld für Klubs und Verbände erwirtschaftet werden.

Der Gruppe um Fanszenen aus Dortmund, Stuttgart und Leverkusen ist die Champions-League-Reform ein Dorn im Auge - in einem gemeinsamen Statement beziehen die Fans Stellung.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Neben den bereits genannten Gründen führte das Bündnis auch die Kritik an der steigenden Belastung für Spieler aus, die durch eine gesteigerte Anzahl an Partien entstehen würde - und bezog sich dabei auf prominente Befürworter. Schließlich haben sich „Fußballgrößen wie Toni Kroos und Jürgen Klopp“ in der Vergangenheit bereits „wiederholt über zu viele Spiele beschwert“.