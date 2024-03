Kopenhagens Christiansen: "Sind sehr stolz":

Peter Christiansen: "Wir haben bereits gezeigt, dass wir die Qualität und den Willen haben, um gegen große Mannschaften zu bestehen, auch wenn es in Manchester sicherlich eine riesige Herausforderung wird. Was haben wir zu verlieren? Nichts! Wir sind in einer Gruppe mit Bayern, United und Galatasaray als Zweiter weiter gekommen, was uns sicherlich niemand zugetraut hätte und was wir vor Beginn der Champions League auch sofort unterschrieben hätten. Wir spielen frei und frech auf, in dem Wissen, solche Teams ärgern zu können. Egal, wie es ausgeht am Ende, wir sind sehr stolz auf das Erreichte und darauf, dass wir bestmögliche Werbung für unseren Klub und unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, machen konnten."