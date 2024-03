Matthäus: Rückspiel gegen Lazio ein "Selbstläufer"

Diese Aussagen kommen durchaus überraschend daher: Trotz der Münchner 0:1-Hinspielniederlage glaubt Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fest an den Viertelfinaleinzug des FC Bayern in der Champions League .

Das Rückspiel am Dienstagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) gegen Lazio Rom werde „ein Selbstläufer“, schreibt der TV-Experte in seiner Sky-Kolumne. Denn die Mannschaft wisse, „worum es geht. Es müssen nur die richtigen Spieler in der richtigen Zusammensetzung auf dem Platz stehen.“