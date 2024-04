Bitterer BVB-Ausfall: "Leider hat es nicht gereicht"

Malen schon gegen Bayern und VfB außer Gefecht

An der Zielsetzung ändere sich indes nichts. „Wir werden uns etwas einfallen lassen und wollen natürlich weiterkommen, das wäre ein großartiger Erfolg“, so der BVB-Macher weiter. Atletico habe ähnlich wie der BVB derzeit in der Liga Probleme und sei „nicht so stabil wie in den letzten Jahren.“