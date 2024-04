Champions League: Harte Kritik an BVB-Star! Kobel-Aktion war "dämlich hoch zehn"

Borussia Dortmund hat bei der 1:2-Hinspiel-Niederlage im Viertelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid vor allem in der ersten Halbzeit enttäuscht. In der Abwehr leistete sich der BVB haarsträubende Fehler, in der Offensive waren die Schwarz-Gelben um den schwachen Niclas Füllkrug harmlos.