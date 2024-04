Ein Sieg für den Ruf: Der BVB will ins Halbfinale

Der Gegner ist maximal unbequem, die Atmosphäre wird wahrscheinlich feindselig - aber Borussia Dortmund will im Champions-League-Viertelfinale bei Atletico Madrid am Abend (21.00 Uhr/DAZN) ein Zeichen setzen: nach außen. Und nach innen.

"Einige Jungs haben uns in den letzten Jahren verlassen, um ihr Glück in der Königsklasse woanders zu finden", sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Dienstag, er spielte damit unter anderem auf Erling Haaland (Manchester City) und Jude Bellingham (Real Madrid) an, die sich am Abend wenige Kilometer entfernt duellierten. "Wir wollen nun zeigen, dass man auch mit Borussia Dortmund ein Halbfinale in der Champions League erreichen kann."