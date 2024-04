Tuchel-Fan Arteta warnt vor angeschlagenen Bayern

„Sie sind ein Top-Team“, sagte der Spanier vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/ Prime Video ) ungeachtet der aktuellen Münchner Probleme und ergänzte: „Ich bin ein großer Bewunderer von Thomas.“

Arteta schwärmte, er habe "viel gelernt" von Tuchel. Dass die Bayern nicht in ihrer besten Verfassung nach London gereist seien, überrasche ihn dennoch nicht. "Fußball ist so wettbewerbsintensiv und es ist so schwierig, konstant zu bleiben, dass so etwas jedem passieren kann."