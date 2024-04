Tuchels Bayern vor "großem Test" - Vorteil Erfahrung

Thomas Tuchel sieht den FC Bayern im Champions-League-Kracher beim FC Arsenal vor einem "großen Test" - und eine ebenso große Chance. "Wir wissen um unsere Stärken und wie wir ihnen weh tun wollen", sagte der Trainer vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League (21.00 Uhr/Prime Video) in London.

Tuchel sieht seine Elf in Sachen Erfahrung in der Königsklasse im Vorteil. Und: "Es ist ein anderer Fußball in Europa als in der Premier League." Dort sei Spitzenreiter Arsenal das aktuell beste Team. "Mannschaft und Trainer bilden eine Einheit, das sieht man in jedem Spiel. Sie dominieren die schwierigste Liga der Welt, das spricht für sich", warnte Tuchel.