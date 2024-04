"Wir packen das!" Dreesen beschwört Geist von Wembley

Jan-Christian Dreesen hat am Ort eines der größten Triumphe in der Vereinsgeschichte von Bayern München den Geist von Wembley 2013 beschworen. "Das ist das wahre Gesicht des FC Bayern!", rief der Vorstandschef Team und Gästen im Grand Ballroom des noblen Hotels The Landmark nach dem 2:2 beim FC Arsenal zu: "Das wollen wir von euch, liebe Mannschaft, noch viel, viel öfter sehen! Dann muss sich jeder in Europa vor uns in Acht nehmen. Natürlich lebt heute der Traum weiter."